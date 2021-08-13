Камни-талисманы: посмотрите, какой подойдет для вашего знака зодиака

Источник материала: ОНТ

Для Овнов отлично подойдут украшения с алмазом. Считается, что этот камень дает силу и удачу представителям этого знака, усиливает упорство и целеустремленность.

Все оттенки зеленого: изумруд поможет Тельцам обрести мудрость, приблизит успех и повысит вознаграждение за достижение целей. А вот если Тельцам не хватает решительности, то в этом случае стоит приобрести что-нибудь с хризопразом – еще одним минералом цвета летней травы.

Лучшими камнями для Близнецов являются агат, александрит, берилл и топаз. Они обладают успокаивающей энергетикой и сглаживают недостатки такого непостоянного знака зодиака. А еще камни научат Близнецов беречь нервы, не беспокоиться по пустякам и приблизят к достижению душевной гармонии.

Камнями-талисманами для людей, родившихся под знаком Рака, являются жемчуг, изумруд, лунный камень, и «кошачий глаз». Эти минералы раскрывают таланты, дарят веру в себя и защищают своего владельца от негативного влияния.

Львам прекрасно подходят камни желтого цвета: янтарь, хризолит и топаз. Они помогут снискать благосклонность начальства и принесут финансовую независимость. Их влияние позволяет увидеть намерения врага, разгадать недоброжелателей, и подскажет верное решение.

Девам подарят счастье хризолит, яшма и нефрит. Хризолит повышает привлекательность Дев в обществе, яшма научит проявлять меньшую категоричность, а нефрит избавит от консервативности, которая мешает развиваться и продвигаться. Наибольшую силу этим камням-талисманам подарят оправы из платины и серебра.

Лучше всего Весам подходят аквамарин, лазурит, опал и турмалин. Они помогут легче переносить резкие смены настроения. Влияние этих минералов решает проблему переменчивости в дружбе и любви, свойственные этому знаку.

К аквамарину, гранату и черному опалу нужно присмотреться Скорпионам. Это амулеты для счастливой семьи, взаимной любви и уважения. Они обладают способностью охлаждать страсти и укрепляют нервную систему.

Особым талисманом, который приносит удачу Стрельцам, считается бирюза. Это один из красивейших ювелирных камней, известных человечеству с глубокой древности. Бирюза помогает доводить до конца удачные задумки, преодолевать препятствия и больше зарабатывать.

Людям, родившимся под знаком Козерога, будут помогать рубины, ониксы и зеленый малахит. Они приносят счастье в любви. Кстати, если Козероги хотят достичь взаимности, то должны подарить рубин своему избраннику.

Наиболее счастливым камнем для Водолеев является аметист. По старинным преданиям, он обладает сверхъестественной силой – приносит удачу, защищает от колдовства и болезней.

Рыбам стоит обратить внимание на аквамарин, жемчуг и аметист. Эти талисманы ослабят недостатки водного знака, придадут смелости, научат заботиться не только об окружающих, но и о себе.

Фото: Pexels

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