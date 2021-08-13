В Литве обнаружили канал нелегальной миграции

Источник материала: ОНТ

Новый виток миграционного кризиса в Литве. В соседней стране нашли канал нелегальной миграции. Об этом сообщили литовские журналисты, которые провели собственное расследование.

По данным прессы, организаторы преступной цепочки в Литве предлагали мигрантам перебросить их дальше в западноевропейские страны за плату в 8,5 тысяч евро. Среди участников незаконного трафика – литовские компании, которые занимаются грузоперевозками по международным маршрутам. Утверждается, что часть схем побега из Литвы координируется носителями арабского языка, которые просят оплатить поездку через страховые компании в Турции. Это позволяет обойти традиционную банковскую систему и не оставить следов финансовых операций.

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