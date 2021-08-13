Экс-глава МИД Украины: Лукашенко сам загнал себя в угол

По мнению бывшего министра иностранных денно Украины Павла Климкина, «самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко загнал себя в ловушку».





«Я считаю Беларусь дружественной страной, — сказал политик в комментарии для «ГА». — У меня очень большая симпатия к белорусам. А вот в отношении Лукашенко — он уже наделал и наговорил столько…, он обычный диктатор».

Климкин считает, что Лукашенко до какого-то момента пытался удержать определенную самостоятельность.

«Я был против того, чтобы загонять Лукашенко в тупик. А теперь Лукашенко сам загнал себя. Сначала он превращается в воздушного пирата, и это видит весь мир. А сейчас он гонял самолеты из Ирака, и потоком людей на границу с Литвой. Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей. Руку ему подавать больше никто не будет. Теперь он не самостоятелен. Запад не толкает Лукашенко к Путину... Уже все, до свидания, он у Путина», — убежден украинский политик.