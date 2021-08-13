Источник материала: UDF

заявила

"Мы знаем, если дан приказ организацию закрыть, они закроют, несмотря ни на что", — говорит председатель ТБМ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председатель ТБМ Елена Анисим: Мы не питаем иллюзий, нас ждёт закрытие Общество белорусского языка было основано в 1989 году.

По словам, были уважительные причины, почему не удалось своевременно предоставить документы. Она была в изоляции и забрала лист Минюста только за день до указанной даты — 14 июля. Однако в тот день сотрудники ТБМ направили в Минюст часть запрошенных документов. Не удалось отправить бухгалтерскую документацию, поскольку прежняя бухгалтер умерла, а бухгалтер "Нашей Нивы", которая помогала организации по договору подряда, на тот момент была задержана. А ещё в офисе ТБМ 15 июля прошел обыск. Все эти обстоятельства Анисим указала в письме к министерству, но ответом было предупреждение, а потом ещё одно.Общество белорусского языка было основано в 1989 году. Его целью является поддержка и развитие белорусского языка и культуры. Ранее организацию возглавляли. Елена Анисим стала председателем ТБМ осенью 2017-го, когда была депутатом Палаты представителей.