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Председатель ТБМ Елена Анисим: Мы не питаем иллюзий, нас ждёт закрытие

13.08.2021 09:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

"У нас иллюзий нет: если решение политическое вынесено, значит нас ждёт закрытие", — заявила в комментарии БелаПАН председатель Общества белорусского языка имени Франциска Скорины Елена Анисим. В июле от Министерства юстиции общественная организация получила два письменных предупреждения за несвоевременно переданные документы, которые чиновники требовали в рамках внеплановой проверки.

По словам Елены Анисим, были уважительные причины, почему не удалось своевременно предоставить документы. Она была в изоляции и забрала лист Минюста только за день до указанной даты — 14 июля. Однако в тот день сотрудники ТБМ направили в Минюст часть запрошенных документов. Не удалось отправить бухгалтерскую документацию, поскольку прежняя бухгалтер умерла, а бухгалтер "Нашей Нивы" Ольга Ракович, которая помогала организации по договору подряда, на тот момент была задержана. А ещё в офисе ТБМ 15 июля прошел обыск. Все эти обстоятельства Анисим указала в письме к министерству, но ответом было предупреждение, а потом ещё одно.

"Мы знаем, если дан приказ организацию закрыть, они закроют, несмотря ни на что", — говорит председатель ТБМ.


Общество белорусского языка было основано в 1989 году. Его целью является поддержка и развитие белорусского языка и культуры. Ранее организацию возглавляли Нил Гилевич, Геннадий Буравкин, Олег Трусов. Елена Анисим стала председателем ТБМ осенью 2017-го, когда была депутатом Палаты представителей.
 
 
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Общество белорусского языка было основано в 1989 году.
 
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