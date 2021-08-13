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Гендиректора "Коммунарки" отправили на пенсию

13.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иван Данченко покинул пост гендиректора кондитерской фабрики «Коммунарка».

Данную информацию «Ежедневнику» подтвердили на самом предприятии.

«Иван Иванович у нас уже больше не работает. В прошлую пятницу мы торжественно проводили его на заслуженную пенсию. Нового гендиректора пока не назначили. Его обязанности исполняет заместитель гендиректора по экономике и финансам Елена Лапина», - сказали на «Коммунарке».

Иван Данченко родился 12 октября 1957 года в г.п. Скидель Гродненского района. В 1979 году закончил Гродненский сельхозинститут по специальности зооинженер. Работал главным зоотехником колхоза имени Жданова (бывший СПК «Изабелин»), директором Волковысского совхоз-техникума. 

В 1997 – 2004 годах занимал руководящие должности в Волковысском райисполкоме и Гродненском облисполкоме. Затем стал помощником президента Беларуси – главным инспектором по Брестской области. В мае 2006 года возглавил госконцерн «Белгоспищепром».

Через 6,5 лет Иван Данченко стал гендиректором минской «Коммунарки». Это произошло после довольно скандальных событий. 13 октября 2012 года Лукашенко посетил «Коммунарку» и потребовал вернуть ее и гомельский «Спартак» под управление государства. 

Он обвинил основного акционера двух фабрик бизнесмена Марата Новикова в необоснованном обогащении и контроле над предприятиями. В тот же день руководителей кондитерских фабрик отстранили от должностей, так как начали «будоражить коллективы». А управлять «Коммунаркой» приказали Данченко.
 
 
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Иван Данченко покинул пост гендиректора кондитерской фабрики «Коммунарка».
 
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