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У детей в оздоровительном центре Гродненской области выявили коронавирус

13.08.2021 09:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Случаи заболевания COVID-19 регистрируют у детей в оздоровительном центре «Лесная поляна» в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование. Для организации помощи в центр прибыли заместитель министра – главный государственный врач Александр Тарасенко и другие инфекционисты и эпидемиологи.

У детей в оздоровительном центре Гродненской области выявили коронавирус

Все пациенты с COVID-19 находятся под наблюдением, получают необходимое лечение. Течение болезни у большинства проходит бессимптомно. Проведено тестирование и всех контактов заразившихся.

В центре реализуют целый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекции. Ситуация находится на контроле в Министерстве здравоохранения.

 
 
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Новости Беларуси. Случаи заболевания COVID-19 регистрируют у детей в оздоровительном центре «Лесная поляна» в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24...
 
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