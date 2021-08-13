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У детей в оздоровительном центре Гродненской области выявили коронавирус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Случаи заболевания COVID-19 регистрируют у детей в оздоровительном центре «Лесная поляна» в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование. Для организации помощи в центр прибыли заместитель министра – главный государственный врач Александр Тарасенко и другие инфекционисты и эпидемиологи.
Все пациенты с COVID-19 находятся под наблюдением, получают необходимое лечение. Течение болезни у большинства проходит бессимптомно. Проведено тестирование и всех контактов заразившихся.
В центре реализуют целый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекции. Ситуация находится на контроле в Министерстве здравоохранения.
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Новости Беларуси. Случаи заболевания COVID-19 регистрируют у детей в оздоровительном центре «Лесная поляна» в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24...
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