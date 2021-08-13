|
«Конкурс проводится впервые». Военные топографы готовятся к АрМИ-2021 в России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В России в эти дни находятся и наши военные топографы. Белорусские специалисты готовятся к конкурсу Армейских международных игр «Меридиан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он состоит из трех этапов: «Огневой рубеж», «Азимут» и «Топографический квадратлон». Тренировки проходят в военно-патриотическом парке Вооруженных Сил России в Подмосковье. Всего в конкурсе будут состязаться команды из шести стран, среди них Беларусь, Россия, Лаос, Вьетнам, Иран и Китай.
Геннадий Братченя, помощник главного судьи конкурса «Меридиан»:
А на полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошел смотр команд для участия в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». Они пройдут на Брестском полигоне. С напутствием к членам команд, которые примут участие в конкурсах, обратился министр обороны Виктор Хренин. Он отметил высокий уровень подготовки и мастерства снайперов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В России в эти дни находятся и наши военные топографы. Белорусские специалисты готовятся к конкурсу Армейских международных игр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)