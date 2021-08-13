ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Конкурс проводится впервые». Военные топографы готовятся к АрМИ-2021 в России

13.08.2021 09:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В России в эти дни находятся и наши военные топографы. Белорусские специалисты готовятся к конкурсу Армейских международных игр «Меридиан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Конкурс проводится впервые». Военные топографы готовятся к АрМИ-2021 в России

Он состоит из трех этапов: «Огневой рубеж», «Азимут» и «Топографический квадратлон». Тренировки проходят в военно-патриотическом парке Вооруженных Сил России в Подмосковье. Всего в конкурсе будут состязаться команды из шести стран, среди них Беларусь, Россия, Лаос, Вьетнам, Иран и Китай.

«Конкурс проводится впервые». Военные топографы готовятся к АрМИ-2021 в России

Геннадий Братченя, помощник главного судьи конкурса «Меридиан»:
Конкурс проводится впервые. Принимающей стороной является Российская Федерация. В настоящий момент команда прошла подготовку, начиная с января, на территории Республики Беларусь на различных участках местности. В апреле проводились также состязания на лучший расчет, который в дальнейшем представит нашу страну. Личный состав готов, мы в этом уверены, мы это видим, в глазах огонь у них. Поэтому мы считаем и видим, что они все-таки должны победить. Команда нацелена на призовое первое место. Мы готовы показать себя.

А на полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошел смотр команд для участия в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». Они пройдут на Брестском полигоне. С напутствием к членам команд, которые примут участие в конкурсах, обратился министр обороны Виктор Хренин. Он отметил высокий уровень подготовки и мастерства снайперов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В России в эти дни находятся и наши военные топографы. Белорусские специалисты готовятся к конкурсу Армейских международных игр...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 13 августа: любовь и романтика у Близнецов, путешествие у Раков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by