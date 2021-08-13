Словацкий премьер заявил о готовности поддержать новые санкции против режима Лукашенко

Словакия готова поддержать введение Евросоюзом новых санкций против властей Беларуси, заявил вечером 12 августа премьер-министр республики Эдуард Хегер, реагируя на задержание в Минске экс-посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени.





«Словакия вместе с партнерами в Евросоюзе не перестанет усиливать давление [на белорусские власти], чтобы граждане Беларуси получили перспективу жить в безопасной, демократической и свободной стране. Мы готовы к дальнейшим санкциям [против белорусских властей]», — приводит ТАСС слова Хегера со ссылкой на отдел печати и информации аппарата словацкого правительства.

«Задержание бывшего белорусского посла в Словакии Игоря Лещени, произошедшее почти через год после его ухода с данного поста, является дальнейшим доказательством немилосердности [политического режима] по отношению к своим гражданам», — подчеркнул премьер-министр.

Хегер призвал Лукашенко немедленно освободить всех политических заключенных. Белорусский политический режим он считает незаконным, так как результаты прошлогодних президентских выборов, как указал словацкий премьер, были сфальсифицированы.

12 августа стало известно, что Следственный комитет Беларуси проверяет причастность Игоря Лещени к массовым беспорядкам.

«Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков (ст. 342 УК), произошедших на территории столицы. Следователями исследуется информация о причастности Игоря Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Гарлинская добавила, что сейчас «с участием задержанного проводятся следственные действия».

Лещеня в 2002—2006 годах был помощником Александра Лукашенко по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. После президентских выборов в августе 2020 года он одним из первых публично осудил насилие против мирных демонстрантов и подал в отставку с должности посла в Словакии. Лещеня также был первым председателем платформы «Сход».

«Сход народных делегатов» был сформирован в феврале этого года. В его состав вошел 151 делегат, избранный в результате онлайн-голосования на платформе «Сход» (на сайте платформы сейчас фигурирует 144 человека). Предпосылкой для инициативы стали призывы действующей власти выдвигать своих представителей для национального диалога. Создатели заявляют, что платформа «полностью независима от любых политических штабов» и открыта для граждан «с любыми политическими взглядами».

По информации правозащитников, 11 августа прошли обыски по меньшей мене у 22 активистов «Схода». Сообщалось, что большинство отпустили после допроса. Игорь Лещеня находится в ИВС в 1-м переулке Окрестина.