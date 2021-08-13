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«Люди в обязательном порядке получат свои квартиры». Почему некоторые дома в Минске стали долгостроями?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 августа работники строительной отрасли отметили профессиональный праздник. Труд строителя самый мирный и созидательный, дающий людям основу благополучия, дом и уют, а родному городу – современный облик и красоту. Поговорили с председателем Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Гонтаревой Ириной Александровной в студии программы «
Юлия Алексеюк, ведущая:
Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Сегодня фактически мы осуществляем строительство жилья только путем долевого строительства. Это более прозрачный механизм, открываются специальные счета, которые предотвращают вывод денег на некие иные цели. То есть финансирование строительства идет только с этих счетов, только на сам строительный процесс. По части объектов, которые перешли в разряд долгостроев, нам удалось подвигнуть заказчиков к завершению их строительства. Где-то были заменены генподрядные организации, где-то дополнительно привлекались кредитные ресурсы заказчиками, поэтому основной объект – это «Жилстройкомплект», в котором сегодня тоже подготовлен проект указа о замене заказчика. Будет завершать строительство УКС, то есть в Минске ни один жилой объект не останется недостроенным. Мы понимаем, что это в то же время и люди, которые вложились в строительство этого жилья, и они не должны пострадать. Они в итоге должны получить свои квартиры. Поэтому все объекты, которые начаты, будут завершены.
Юлия Алексеюк:
Ирина Гонтарева:
Юлия Алексеюк:
Ирина Гонтарева:
В случае возникновения каких-то проблемных вопросов в любом случае представители комитета выезжают на объекты, вообще, у нас запланированы еженедельные объезды объектов строительства, все проблемные вопросы рассматриваются на местах. Если это какие-то текущие вопросы, которые требуют решения с какими-то эксплуатационными, проектными организациями, то незамедлительно принимаются меры в целях их разрешения и, конечно, в случае такой необходимости, если есть какая-то обеспокоенность граждан, мы приглашаем инициативные группы граждан, чтобы люди понимали, что происходит на объекте. Таких проблемных вопросов с коммунальными заказчиками у нас практически не возникает. Еще раз хочу подчеркнуть, что наши коммунальные заказчики стараются все-таки все объекты сдавать в срок, но в случае возникновения каких-либо вопросов, конечно, мы информируем, в том числе путем проведения встреч на строительных площадках участников долевого строительства.
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«Люди в обязательном порядке получат свои квартиры». Почему некоторые дома в Минске стали долгостроями?
Новости Беларуси. 8 августа работники строительной отрасли отметили профессиональный праздник. Труд строителя самый мирный и созидательный, дающий людям основу...
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