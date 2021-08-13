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Установлены участники DDoS-атак на интернет-ресурсы БГУ и БГМУ

13.08.2021 10:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены участники DDoS-атак на интернет-ресурсы БГУ и БГМУ, организованных киберпреступниками. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
 
"Осенью 2020 года Белорусский государственный университет и Белорусский государственный медицинский университет подверглись массированным кибератакам, организованным злоумышленниками, именующими себя "кибер-партизаны". В результате атак доступ к интернет-ресурсам вузов был временно недоступен: пользователи не могли воспользоваться онлайн-сервисами, дистанционной системой обучения и прочими информационными возможностями сайтов. Вузам был причинен не только материальный, но и репутационный ущерб", - рассказали в МВД.
 
Вначале злоумышленники создали опрос, в котором предложили пользователям выбрать цель для массированной кибератаки из перечня государственных организаций. Затем для осуществления DDoS-атаки создали специальный сервис и предложили пользователям стать участниками автоматической бот-сети для атаки на госресурсы.
 
"Кибер-партизаны" призвали студентов заявить о своей гражданской позиции, "пофлешмобить" и "хайпануть", сорвать учебный процесс. При этом они лукавили, утверждая, что участие в атаке анонимно и не вызовет правовых последствий. А позже они и вовсе переложили всю ответственность на самих участников, - отметили в ведомстве. - Массовость кибератакам обеспечило тиражирование информации деструктивными интернет-сообществами. Чем больше пользователей вовлекалось в этот процесс, тем больше запросов направлялось на сайты: не справляясь с возросшей нагрузкой, те отключались".
 
Пострадавшие от атак вузы обратились в органы внутренних дел. В результате оперативно-технических мероприятий, проведенных оперативниками главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси, установлены тысячи участников кибератак. В основном это студенты, которые не осознавали всю серьезность последствий, а принимали участие в атаках, будучи введенными в заблуждение "кибер-партизанами".
 
В бот-сети оказались втянуты и некоторые IT-компании - резиденты Парка высоких технологий, чьи отдельные сотрудники опрометчиво поддались на провокацию. Руководству этих компаний предстоит полностью возместить нанесенный ущерб вузам.
 
По факту DDoS-атак следователи возбудили уголовное дело.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Вначале злоумышленники создали опрос, в котором предложили пользователям выбрать цель для массированной кибератаки из перечня государственных организаций.
 
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