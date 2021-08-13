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Официально: цены в промышленности и строительстве выросли более чем на 10%

13.08.2021 10:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Цены производителей промышленной продукции в июле по отношению к июню 2021 года выросли на 1,1%, по сравнению с декабрем 2020 года — на 10,3%, следует из данных Белстата.

Официально: цены в промышленности и строительстве выросли более чем на 10%
Фото pixabay.com

На инвестиционные товары цены увеличились на 1,7 и 10,1% соответственно, на промежуточные — на 1,1 и 14,6%, на потребительские — на 0,4 и 4%.

Цены производителей сельскохозяйственной продукции в июле по сравнению с июнем снизились на 1,1% (с декабрем 2020 года — выросли на 5,6%), в том числе в растениеводстве — снизились на 1,7% (выросли на 2,9%), животноводстве — снизились на 0,9% (выросли на 6,2%).

В строительстве в июле по сравнению с июнем цены выросли на 2,8%, с декабрем 2020 года — на 10,1%. Цены на строительно-монтажные работы увеличились на 4,2 и 13,3% соответственно, машины и оборудование — на 0,6% и 3,7%, прочие работы и затраты — на 2,9% и на 9,3% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в июле по сравнению с июнем выросли на 0,3%, с декабрем 2020 года — на 5,1%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июле по сравнению с июнем 2021 года выросли на 0,1%, с декабрем 2020 года — также на 0,1%.

 

 

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Цены производителей промышленной продукции в июле по отношению к июню 2021 года выросли на 1,1%, по сравнению с декабрем 2020 года — на 10,3%, следует из данных Белстата.
 
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