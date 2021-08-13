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Petitions.by заблокирован Мининформом за "сбор подписей под петициями протестного характера"
Источник материала: Партизан
Команда платформы «Удобный город» узнала, почему сайт petitions.by перестал открываться с 6 августа, и
9 августа команда проекта получили уведомление от Министерства информации, в котором говорилось, что
Также, по мнению Мининформа, на сайте публиковались петиции, содержащие информацию, дискредитирующую законодательную систему Беларуси, деятельность Национального собрания, ЦИК, призывы признать недействительными президентские выборы, активно участвовать в прекращении работы по внесению изменений у Конституции и нормативные правовые акты.
Также текст петиций «способствует формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в использовании в политической, общественной деятельности методом, заведомо направленных на дестабилизацию обстановки в Республике Беларусь».
Как следует из приказа Миниформа, претензии возникли к следующим петициям:
«О внесении изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях в части усиления ответственности по ст. 23.34. и 23.4»;
«Опубликовать написанный текст новой Конституции и провести расследование в отношении председателя ЦИК»;
«Прызнаць выбары прэзідэнта Рэспубліка Беларусь несапраўднымі»;
«Заявление о признании Координационного Совета от 28 сентября 2020 года».
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Команда платформы «Удобный город» узнала, почему сайт petitions.by перестал открываться с 6 августа, и создала новую петицию на сайте petition.by – «Против блокировки...
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