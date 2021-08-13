ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Petitions.by заблокирован Мининформом за "сбор подписей под петициями протестного характера"

13.08.2021 10:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Команда платформы «Удобный город» узнала, почему сайт petitions.by перестал открываться с 6 августа, и создала новую петицию на сайте petition.by – «Против блокировки портала «Удобный город».

9 августа команда проекта получили уведомление от Министерства информации, в котором говорилось, что доступ к сайту ограничен в Беларуси, так как сайт является площадкой «для сбора подписей под петициями протестного характера, направленных на дестабилизацию обстановки в Республике Беларусь».

Также, по мнению Мининформа, на сайте публиковались петиции, содержащие информацию, дискредитирующую законодательную систему Беларуси, деятельность Национального собрания, ЦИК, призывы признать недействительными президентские выборы, активно участвовать в прекращении работы по внесению изменений у Конституции и нормативные правовые акты.

Также текст петиций «способствует формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в использовании в политической, общественной деятельности методом, заведомо направленных на дестабилизацию обстановки в Республике Беларусь».

Как следует из приказа Миниформа, претензии возникли к следующим петициям:

«О внесении изменений в Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях в части усиления ответственности по ст. 23.34. и 23.4»;

«Опубликовать написанный текст новой Конституции и провести расследование в отношении председателя ЦИК»;

«Прызнаць выбары прэзідэнта Рэспубліка Беларусь несапраўднымі»;

«Заявление о признании Координационного Совета от 28 сентября 2020 года».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда платформы «Удобный город» узнала, почему сайт petitions.by перестал открываться с 6 августа, и создала новую петицию на сайте petition.by – «Против блокировки...
 
Новости дня
Новости разные
 
У детей в оздоровительном центре Гродненской области выявили коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by