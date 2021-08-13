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МВД опровергает информацию о минировании РОВД и райисполкома в Жабинке
Источник материала: Партизан
В МВД опровергли информацию о минировании Жабинковского РОВД и райисполкома.
Сообщение об этом было опубликовано в
- Некоторые экстремистские телеграм-каналы сегодня распространяют череду фейковых сенсаций. Хотелось бы отметить, что информация о минировании Жабинковского РОВД и райисполкома через электронную почту не соответствует действительности, - заявили в МВД.
И добавили, что информация о замыкании железнодорожных путей также не соответствует действительности.
- Органы государственной власти функционируют в обычном режиме. Мы и далее продолжаем реагировать на вбросы и разоблачать фейки, - заявили в МВД.
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В МВД опровергли информацию о минировании Жабинковского РОВД и райисполкома.
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