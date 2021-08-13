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«Иностранные платежи вернули обратно, хотя все банки разные»

Банки: «У посредников пока не выработаны правила работы с Беларусью в свете недавно введенных санкций»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Клиенты разных белорусских банков не могут получить платежи из-за границы Что происходит?

Журналистыпопытались выяснить, с чем это может быть связано.По словам читателей, в последнее время стали возникать проблемы как с получением иностранных платежей, так и с их отправлением.— Последний месяц пытаюсь перевести деньги в польский банк. Пробовал через два банка —«Альфа-Банк» и «Приорбанк», но постоянно выдает ошибку платежа. Банки помочь не могут, только говорят ,что у них какой-то сбой, и все, — жалуется один из читателей.Кое-где проблему удалось решить, сменив банка-корреспондента.— Информация о платеже в местном банке появилась своевременно, но финансовое обеспечение так и не пришло. Застряло в немецком LandesBank. Говорят, этот банк «футболит» все платежи в Беларусь из-за санкций (видимо, лень разбираться, кто под них попал, а кто нет), поэтому попросил отозвать платеж и провести через другого корреспондента. На этот раз сработало — платежка прошла через «Райфайзенбанк», а через «Коммерцбанк» — нет, — рассказывает другой читатель.У других периодические перебои с платежами стали возникать еще в апреле. Судя по всему, многие иностранные банки и компании пока не очень понимают, можно ли им отправлять деньги в Беларусь из-за санкций, и так решили перестраховаться.— Я работаю на эстонскую айти-компанию с марта. Зарплату, соответственно, мне присылали из Эстонии. В начале апреля деньги спокойно дошли на мой счет в «Альфа-Банке», а вот апрельскую зарплату эстонский банк отказался пересылать в Беларусь. Пробовали несколько раз, запрашивали подтверждение адреса, другие документы — и все равно в итоге сказали, что они не готовы брать на себя такой риск, сослались на санкции. Хотя тогда еще они не были такими жесткими. Пришлось крутиться, получать деньги другим способом, — рассказывает Дарья.Судя по жалобам, чаще всего проблемы возникают у айтишников, которые работают удаленно из Беларуси на другие страны. При этом банки и страны у всех разные.— Мы разработчики, работаем как ИП с американской компанией. На днях клиент попытался провести очередные платежи, но их все вернули обратно, хотя банки разные — «Альфа-Банк», «Приорбанк», Idea Bank. Звонил в банки, информацию менеджеры выдают очень тяжело. Сказали, что проблемы есть, но с чем связаны — не ясно. Платежки могут дойти, а могут вернуться или вообще зависнуть до выяснения обстоятельств. Возможно, так они перестраховываются из-за санкций, — предполагает Максим.На задержку оплаты также пожаловались индивидуальные предприниматели, которые работают с «Яндекс.Такси».— Деньги нам перечисляются на расчетный счет в «Беларусбанк» от Uber из Нидерландов всегда по понедельникам. А сейчас сумма сформирована, но не отправлена. Никакой конкретной информации об этой проблеме не поступает ни от техподдержки «Яндекса», ни от «Беларусбанка». Соответственно, зарплату выплатить пока не могут, — говорит Ирина.Похожие жалобы приходили и на проблемы с платежами в «Беливестбанке» и «Белагропромбанке».Напомним, секторальные санкции ЕС затронули, кроме ряда госпредприятий, и три госбанка — «Беларусбанк», «Белинвестбанк» и «Белагропромбанк». Евросоюз запретил покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги и иметь дело с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения более 90 дней белорусских финансовых учреждений с долей государства более 50%.Однако в «Белагропромбанке» нам пояснили, что массовых жалоб на проблемы с международными переводами нет и дело не в санкциях.— Платежи на сегодняшний день проходят из разных стран, массовых обращений в банк нет, — пояснили в пресс-службе банка. — Если какие-то платежи не прошли, это не связано с санкционными запретами, каждый случай нужно рассматривать в индивидуальном порядке. Общих заключений мы дать не можем, так как это составляет предмет банковской тайны. Клиенты, у которых есть затруднения с переводами, должны прийти в банк, и мы дадим заключение по каждому случаю отдельно.При этом большое количество жалоб на перебои с иностранными платежами получили и частные банки, например «Приорбанк» и «Альфа-Банк». Так что, возможно, проблема в том, что зарубежные компании и банки-посредники могут перестраховываться и блокировать платежи через SWIFT в Беларусь. На поиск решения может уйти несколько месяцев.— Хотим отметить, что в отношении «Альфа-Банка» в Беларуси не вводились какие-либо санкции или ограничения. Мы каждый день выполняем обязательства перед нашими клиентами и непрерывно отправляем и получаем сотни переводов в самые разные точки земного шара. Последнее время с единичными операциями, совершаемыми при помощи SWIFT, могут возникать сложности. Вероятно, это происходит из-за того, что у банков-посредников за рубежом — через них по сути и совершается перевод — пока не выработаны внутренние правила работы с переводами в/из Беларуси в свете недавно введенных санкций. На наш взгляд, как только банки-партнеры выработают регламенты взаимодействия — на это может уйти несколько месяцев, — проблема решится.Мы гарантируем, что наши клиенты получат оперативную помощь по каждому кейсу. В некоторых случаях помогает смена банка-корреспондента при оформлении перевода. Мы подскажем, как это сделать, в чате поддержки. Он работает 24/7, поэтому разница в часовых поясах для нас — не проблема», — пояснили нам в пресс-службе «Альфа-Банка» в Беларуси.Что касается «Приорбанка», то там отказалась комментировать данную ситуацию. Хотя основной владелец данного банка — австрийский Raiffeisen Bank International недавно подтвердил Onliner введение санкций, но в отношении каких банков — не уточнил, ссылаясь на банковскую тайну.