Источник материала: БелТА



13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка врезалась в автобус. Потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.





Информация о ДТП на ул. Кирова областного центра поступила в службу спасения 12 августа в 18.28.





По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что водитель 1974 года рождения ехал на Fiat Tempra, не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус МАЗ-105. На переднем сиденье легковушки оказалась зажата пассажирка 1973 года рождения.





Спасатели достали женщину из искореженного авто. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.





Как уточнили в УМЧС, в автобусе никто не пострадал.-0-