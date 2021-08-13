ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле легковушка врезалась в автобус: потребовалась помощь спасателей

13.08.2021 10:25 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле легковушка врезалась в автобус. Потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о ДТП на ул. Кирова областного центра поступила в службу спасения 12 августа в 18.28.

По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что водитель 1974 года рождения ехал на Fiat Tempra, не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус МАЗ-105. На переднем сиденье легковушки оказалась зажата пассажирка 1973 года рождения.

Спасатели достали женщину из искореженного авто. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Как уточнили в УМЧС, в автобусе никто не пострадал.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
До 110 вспышек в час. На минувшую ночь пришёлся пик Персеид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by