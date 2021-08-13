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До 110 вспышек в час. На минувшую ночь пришёлся пик Персеид
Источник материала: СТВ
Звездный дождь пролился над нашей планетой. На ночь с 12 на 13 августа пришелся пик яркого метеорного потока Персеиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционный августовский звездопад начался с наступлением темноты. В час можно было видеть до 110 падающих звезд. Яркие белые болиды равномерно пролетали по всему небу. Некоторые из них светились до нескольких секунд.
Для наблюдения за красивейшим явлением не требуется специальная оптика – звездопад виден невооруженным глазом. Правда, смотреть все-таки лучше вдалеке от больших городов.
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Звездный дождь пролился над нашей планетой. На ночь с 12 на 13 августа пришелся пик яркого метеорного потока Персеиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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