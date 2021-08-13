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До 110 вспышек в час. На минувшую ночь пришёлся пик Персеид

13.08.2021 10:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Звездный дождь пролился над нашей планетой. На ночь с 12 на 13 августа пришелся пик яркого метеорного потока Персеиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционный августовский звездопад начался с наступлением темноты. В час можно было видеть до 110 падающих звезд. Яркие белые болиды равномерно пролетали по всему небу. Некоторые из них светились до нескольких секунд.

До 110 вспышек в час. На минувшую ночь пришёлся пик Персеид

Для наблюдения за красивейшим явлением не требуется специальная оптика – звездопад виден невооруженным глазом. Правда, смотреть все-таки лучше вдалеке от больших городов.

 
 
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Звездный дождь пролился над нашей планетой. На ночь с 12 на 13 августа пришелся пик яркого метеорного потока Персеиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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