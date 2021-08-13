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Шендерович: «То, где мы находимся — видимо, предбанник ада»

13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Публицист — о, по-своему, впечатляющем спиче министра обороны России.

Сергей Шойгу, напомним, выступая перед молодежью, прошелся по «разложению современного общества» и оказался «счастлив», что работал с Караджичем, Младичем и Милошевичем.

Шендерович: «То, где мы находимся — видимо, предбанник ада»

— Вот такого рода каминг-ауты, нравственные ориентиры прямо указывают на то, куда они собираются нас впихнуть, в какой ад дальше, — рассуждает Виктор Шендерович в эфире Эха Москвы. — Потому что то, где мы находимся — это, видимо, предбанник ада. Они планируют ад.

Где нравственным ориентиром будет Ратко Младич, Милошевич, Караджич. Это. Распад.

Тут нам бы начать пофилософствовать по поводу того, после чего бывают такие распады. Они бывают, когда страна сшита искусственно. Когда национальная рознь велика и ничего не объединяет. Когда насилием достигается объединение. Тогда распадаются.

Распадаются так, как Югославия в худшем случае. В лучшем так, как распался Советский Союз тоже с кровью, с кровью небольшой по меркам Югославии. Если примерять к этому образцу. Но непременно с кровью, как же без крови.

Это как бифштекс, без крови не бывает. Когда государство собирается насилием, как собирался Советский Союз, когда кровью и заложниками теми же самыми и насилием над народами и сотнями тысяч высланных и насильственной ассимиляцией, когда достигается единство, то потом в какой-то момент этот обруч лопается и все это распадается с большей или меньшей кровавостью.

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О, по-своему, впечатляющем спиче министра обороны России.
 
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