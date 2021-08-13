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Шендерович: «То, где мы находимся — видимо, предбанник ада»
13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Публицист — о, по-своему, впечатляющем спиче министра обороны России.
Сергей Шойгу, напомним, выступая перед молодежью, прошелся
— Вот такого рода каминг-ауты, нравственные ориентиры прямо указывают на то, куда они собираются нас впихнуть, в какой ад дальше, — рассуждает Виктор Шендерович в эфире
Тут нам бы начать пофилософствовать по поводу того, после чего бывают такие распады. Они бывают, когда страна сшита искусственно. Когда национальная рознь велика и ничего не объединяет. Когда насилием достигается объединение. Тогда распадаются.
Распадаются так, как Югославия в худшем случае. В лучшем так, как распался Советский Союз тоже с кровью, с кровью небольшой по меркам Югославии. Если примерять к этому образцу. Но непременно с кровью, как же без крови.
Это как бифштекс, без крови не бывает. Когда государство собирается насилием, как собирался Советский Союз, когда кровью и заложниками теми же самыми и насилием над народами и сотнями тысяч высланных и насильственной ассимиляцией, когда достигается единство, то потом в какой-то момент этот обруч лопается и все это распадается с большей или меньшей кровавостью.
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О, по-своему, впечатляющем спиче министра обороны России.
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