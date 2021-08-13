Источник материала: Myfin



«Бостон» –​ яркая звезда в созвездии «Северной Америки»! ​Продажи стартовали сегодня!

Это лучшее предложение нынешнего лета!



На карте существует уникальное место, где «Северная Европа», граничит «Северной Америкой».

И именно здесь в доме «Бостон» сегодня стартуют продажи квартир в новом доме!

Необходимую информацию можно узнать по телефону 7675 или по городским номерам +375-17-269−32−90, +375-17-39−39−465.

Дом «Бостон» – короткое и очень звучное название. Яркий и броский, не похожий ни на один другой в этой части Minsk World. Это здание без сомнения доминанта квартала «Северная Америка» .

Первый этаж отдан под торгово-административные помещения. Здесь отлично разместятся кафе, тренажерные залы, аптеки, небольшие магазинчики. Коммерческие помещения имеют различную площадь от 32 до 149 квадратов и отдельные входы. Проектом предусмотрены сантехнические помещения, подведены коммуникации, оборудованы пандусы.

Квартал «Северная Америка» расположился вдоль улицы лейтенанта Кижеватого и устремился от нее несколько вглубь. Это, пожалуй, один из самых просторных кварталов многофункционального комплекса Minsk World. Здесь по проекту сразу две школы, а в соседних кварталах детские сады, поликлиника, медицинский центр, торговый центр с паркингом и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр «Мara Moll». Оценят будущие владельцы квартир в доме «Бостон» и большой парк со скульптурами, аттракционами, фонтанами, который раскинется буквально через дорогу. Здесь можно и прогуляться, и заняться спортом, и домашних питомцев выгулять, и на велосипедах покататься.



В квартале есть место всему: школам, магазинам, детским площадкам

Дом «Бостон» не похож на другие здания этой части Minsk World . Статный, строгий и немного дерзкий он сразу привлекает к себе внимание.



Со второго по 16 этаж – квартиры с высотой потолка 2,7 метра. Всего 3 подъезда, 6 лифтов, два из которых панорамных. На одном этаже разместятся от 6 до 8 квартир. Площадь жилья варьируется от 30 до 70 квадратных метров, а панорамные окна и свободные планировки позволят в каждой квартире создать неповторимый дизайн. К слову, дом «Бостон» находится на стадии строительства и ориентировочный срок сдачи – сентябрь 2022 года.



Дом «Бостон» – доминанта квартала «Северная Америка»

Большие площади остекления уже давно стали визитной карточкой Minsk World. Это стильно, красиво, практично. Отличительный, легко узнаваемый внешний вид, прекрасные обзоры, много света в квартирах и при этом никакой потери тепла. Современные научные разработки на службе у проектировщиков многофункционального комплекса Minsk World.





Панорамные виды – приятный бонус

Попасть в подъезды можно с «уровня земли», что безусловно, очень удобно. К слову подъезды сквозные: один вход смотрит на улицу, а значит удобно дойти своего автомобиля или остановки общественного транспорта, другой во двор, где будут благоустроенный полный зелени двор, современные детские игровые площадки и места для отдыха.



Встречать жильцов «Бостона» и их гостей будет стильное лобби, оформленное в стиле «Чикаго». Большие окна и потолки с высотой в 4,5 метра добавят помещению воздуха, света и ощущения простора. Здесь найдется место всему: и зоне отдых в ожидании курьера, и ресепшену с местом для консьержа, и туалетной комнате.



Панорамный лифт – необычный дизайнерский объект, который украсит фасад



Большие окна = много света в квартирах



В квартале «Северная Америка» все для удобства жителей

Квартал «Северная Америка» продуман до мелочей и все они отвечают запросу: «комфортная жизнь в Минске». Жилые дома равномерно распределена по периметру застройки, оставляя в центре место для безопасных игровых и спортивных площадок, школ, детского садика. Свой автомобиль удобно оставить на парковках вдоль улиц, ограничивающих «Северная Америка». Покупка квартиры в квартале «Северная Америка» – отличная инвестиция в свое будущее!



Оценят удачное месторасположение дома «Бостон» и автомобилисты. Отсюда легко и удобно добираться, как до центра, так и до развязки с МКАД. Развитая сеть общественного транспорта также несомненный плюс, позволяющий без проблем попасть в любую точку столицы.

В соседних кварталах запроектированы: детские сады и школы, торговый центр с паркингом, поликлиника, медицинский центр, крупнейший ТРЦ «Мара-Молл».



Будущий торгово-развлекательный центр «Мара Молл»

Говорят, счастье – иметь свое жилье!

Дом «Бостон» – Ваше направление к счастью!





Сегодня старт продаж квартир в удивительном, прекрасном и очень необычном доме «Бостон», и только первые 3 дня для всех клиентов действуют дополнительные скидки при оформлении покупки. Торопитесь в офисы продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул.П. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

Станьте частью нашей дружной команды, заполните Анкету на сайте bir.by вышлите на адрес personal@bir.by .

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361