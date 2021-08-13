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Автобус с пассажирами попал в ДТП в Столинском районе

13.08.2021 10:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
 
Авария произошло сегодня около 7.30 вблизи деревни Теребище. По предварительной информации, рейсовый автобус МАЗ двигался по маршруту Столин - Стахово и на закруглении дороги съехал в кювет.
 
В результате ДТП четыре пассажира доставлены в больницу для оказания помощи.
 
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС.
 
Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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В результате ДТП четыре пассажира доставлены в больницу для оказания помощи.
 
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