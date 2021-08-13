Автобус с пассажирами попал в ДТП в Столинском районе

Источник материала: БелТА

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе пассажирский автобус попал в ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

Авария произошло сегодня около 7.30 вблизи деревни Теребище. По предварительной информации, рейсовый автобус МАЗ двигался по маршруту Столин - Стахово и на закруглении дороги съехал в кювет.

В результате ДТП четыре пассажира доставлены в больницу для оказания помощи.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-