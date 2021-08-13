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Закончились ракеты и мишени, которые были разработаны в СССР. Мы начинаем работать на современных – Дмитрий Панин
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские военные начали отправку техники и боевых расчетов на белорусско-российское учение «Запад-2021». Под Гродно прошли проводы первого зенитного ракетного полка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тактических учениях примет участие почти половина личного состава части. Сразу после торжественного построения и слов напутствия они железнодорожным составом отправились в дорогу, которая займет около шести дней. 12 августа военнослужащие погрузили на железнодорожные платформы зенитно-ракетный комплекс С-300, а также дополнительную технику. В том числе и полевой пункт питания, ведь полку предстоит подготовить базу военно-полевого лагеря для белорусских военных.
Совместное тактическое учение с зенитными войсками пройдет с боевой стрельбой по современным ракетным мишеням. Это станет итогом подготовки за год.
Дмитрий Панин, командир 1-го зенитного ракетного полка:
Сразу после окончания масштабных маневров, военнослужащие 1-го зенитного ракетного полка вместе с российскими и казахстанскими коллегами встретятся на учении «Боевое содружество-2021». На полигоне Ашулук наши военные пробудут больше месяца.
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Закончились ракеты и мишени, которые были разработаны в СССР. Мы начинаем работать на современных – Дмитрий Панин
Новости Беларуси. Белорусские военные начали отправку техники и боевых расчетов на белорусско-российское учение «Запад-2021». Под Гродно прошли проводы первого...
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