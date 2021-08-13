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В Столинском районе погиб работник МЧС

13.08.2021 11:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство по чрезвычайным ситуациям подтвердило гибель своего сотрудника. Обстоятельства смерти не разглашаются.

В Столинском районе погиб работник МЧС

«Сегодня утром при следовании для проведения аварийно-спасательных работ в Столинском районе, где рейсовый автобус МАЗ съехал в кювет, произошло ДТП с участием автоцистерны МЧС. В результате происшествия погиб работник МЧС. На место выехало руководство ведомства, оперативные группы. Проводится проверка по установлению причин происшествия», — отметили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в МВД сообщили, что указанное ДТП произошло недалеко от деревни Теребище. По предварительным данным, рейсовый автобус на закруглении дороги съехал в кювет: «В результате ДТП четыре пассажира доставлены в больницу для оказания помощи».

 

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Министерство по чрезвычайным ситуациям подтвердило гибель своего сотрудника. Обстоятельства смерти не разглашаются.
 
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