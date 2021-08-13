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"Это драконовские санкции. Cледующим шагом может стать блокировка экспорта"

13.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский экономист, исследователь Института международной экономики Гэри Клайд Хафбауэр - о новых санкциях США

"Это драконовские санкции. Cледующим шагом может стать блокировка экспорта"
Свабода поговорила о новых санкциях США с американским экономистом, исследователем Института международной экономики Петерсона Гэри Клайдом Хафбауэром.

Оценивая теперешние санкции США Хафбауэр, заявил, что пока режим санкции против официального Минска не такой сильный, как против Кубы или Северной Кореи. Но компании, которые попали под санкции, уже не могут ничего продавать на Запад, их финансовые операции будут просто заблокированы.

Чего ещё не произошло, так это блокады всего экспорта из Беларуси на Запад или экспорта из западных стран в Беларусь. Эксперт считает, что это сделало бы санкции полностью всеобъемлющими.

«На очереди могут быть общие санкции на экспорт, и по тому же принципу они могут быть расширены на любые поставки в Беларусь западными компаниями, если Евросоюз разделяет эту позицию и соглашается с тем, что такие санкции уместны», — сказал Хафбауэр.

По его словам, теперешние санкции нацелены и на то, чтоб подтолкнуть ЕС и другие продвинутые страны ввести санкции для запрета своим компаниям ведения бизнеса с режимом.

Главный вопрос, считает Хафбауэр — в какой степени Россия компенсирует официальному Минску потери от санкции. Сейчас РФ может это делать, учитывая, что у них достаточно денег, получаемых от продажи нефти и газа.

Но тут стоит обратиться к истории — в 80-х СССР поддерживал Кубу, но потом у Союза начались сложные времена и поддержку перекрыли.

«Кто знает — если дела пойдут плохо на нефтяном рынке или произойдет какой-то другой экономический спад, вполне возможно, что Россия не захочет давать неограниченные суммы режиму в Беларуси».

Полное интервью можно почитать здесь (бел. яз) или посмотреть здесь
 
Теги: Минск
 
 
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Американский экономист, исследователь Института международной экономики Гэри Клайд Хафбауэр - о новых санкциях США
 
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