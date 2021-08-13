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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Гомельскую область: Президент посещает деревню будущего
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента Беларуси в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 13 августа посещает агрогородок Тихиничи – центр крепкого, во многом образцового хозяйства. Это продемонстрировали его работники на жатве – в поле вышли 13 зерноуборочных комбайнов, 57 тракторов и 20 грузовиков.
Агрогородок Тихиничи находится на границе Гомельской и Могилевской областей, это одна из самых больших деревень Рогачевского района. В центре внимания главы государства в том числе ход жатвы.
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Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента Беларуси в Гомельскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко 13 августа посещает...
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