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Работник МЧС погиб в Столинском районе
Источник материала: БелТА13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе по пути к месту вызова погиб работник МЧС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
"Сегодня утром при следовании для проведения аварийно-спасательных работ в Столинском районе, где рейсовый автобус МАЗ съехал в кювет, произошло ДТП с участием автоцистерны МЧС. В результате происшествия погиб работник МЧС. На место выехало руководство ведомства, оперативные группы. Проводится проверка по установлению причин происшествия ", - сообщает пресс-служба МЧС.
Как сообщалось, сегодня около 7.30 в Столинском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Вблизи деревни Теребище на закруглении дороги автобус съехал в кювет. В результате ДТП четыре пассажира доставлены в больницу для оказания помощи.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-
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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС.
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