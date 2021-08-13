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Работник МЧС погиб в Столинском районе

13.08.2021 11:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе по пути к месту вызова погиб работник МЧС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
 
"Сегодня утром при следовании для проведения аварийно-спасательных работ в Столинском районе, где рейсовый автобус МАЗ съехал в кювет, произошло ДТП с участием автоцистерны МЧС. В результате происшествия погиб работник МЧС. На место выехало руководство ведомства, оперативные группы. Проводится проверка по установлению причин происшествия ", - сообщает пресс-служба МЧС.
 
Как сообщалось, сегодня около 7.30 в Столинском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Вблизи деревни Теребище на закруглении дороги автобус съехал в кювет. В результате ДТП четыре пассажира доставлены в больницу для оказания помощи.
 
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС.
 
Обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-
 
Теги: Брест
 
 
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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС.
 
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