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Что ответил Евроторг на слухи о продаже российскому Магниту

13.08.2021 11:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Что ответил Евроторг на слухи о продаже российскому Магниту
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

«Евроторг» опровергает появившуюся в некоторых СМИ и телеграм-каналах информацию о возможной покупке сети российским ритейлером «Магнит», заявили в компании. «Мы не ведем никаких переговоров на тему продажи сети наших магазинов, и слухи на эту тему не соответствуют действительности», - сообщает белорусский ритейлер.

«Евроторг» также информирует, что будет укреплять лидерство в продовольственном ритейле Беларуси и расширять свою сеть, которая в сентябре 2021 года будет насчитывать свыше 1 тыс. магазинов.

Компания органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, что подтверждается оценкой международных рейтинговых агентств, сказано в заявлении.

 
 
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Евроторг опроверг слухи о возможной продаже российскому ритейлеру Магнит . Об этом сказано в заявлении Евроторга , которое размещено на сайте компании.
 
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