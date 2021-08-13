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Что ответил Евроторг на слухи о продаже российскому Магниту
Источник материала: Myfin
«Евроторг»
опровергает появившуюся в некоторых
СМИ и телеграм-каналах информацию о
возможной покупке сети российским
ритейлером «Магнит», заявили в компании. «Мы не ведем никаких
переговоров на тему продажи сети наших
магазинов, и слухи на эту тему не
соответствуют действительности», - сообщает белорусский ритейлер.
«Евроторг» также информирует, что будет укреплять лидерство в продовольственном ритейле Беларуси и расширять свою сеть, которая в сентябре 2021 года будет насчитывать свыше 1 тыс. магазинов.
Компания органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, что подтверждается оценкой международных рейтинговых агентств, сказано в заявлении.
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Евроторг опроверг слухи о возможной продаже российскому ритейлеру Магнит . Об этом сказано в заявлении Евроторга , которое размещено на сайте компании.
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