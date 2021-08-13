Что ответил Евроторг на слухи о продаже российскому Магниту

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«Евроторг» опровергает появившуюся в некоторых СМИ и телеграм-каналах информацию о возможной покупке сети российским ритейлером «Магнит», заявили в компании. «Мы не ведем никаких переговоров на тему продажи сети наших магазинов, и слухи на эту тему не соответствуют действительности», - сообщает белорусский ритейлер.



«Евроторг» также информирует, что будет укреплять лидерство в продовольственном ритейле Беларуси и расширять свою сеть, которая в сентябре 2021 года будет насчитывать свыше 1 тыс. магазинов.

Компания органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, что подтверждается оценкой международных рейтинговых агентств, сказано в заявлении.