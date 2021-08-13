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Глава БАЖ: Свою миссию мы будем выполнять, независимо от того, что думает насчет этого нынешняя белорусская власть

13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Верховный суд начал рассмотрение инициированного Минюстом дела о закрытии Белорусской ассоциации журналистов.

Одновременно в суде находится и иск БАЖ об оспаривании предупреждения Минюста, послужившего основанием для попытки ликвидировать организацию, сообщает baj.by.

Глава БАЖ: Свою миссию мы будем выполнять, независимо от того, что думает насчет этого нынешняя белорусская власть

Фото БелаПАН

Лидер журналистского сообщества Беларуси Андрей Бастунец высказался по поводу текущей ситуации:

— Мы не строим иллюзий относительно исхода судебного процесса. Ликвидация в последние недели около полусотни организаций гражданского сектора показывает, что слова о «зачистке» не были просто неудачной (саморазоблачительной) формулировкой. Мы готовы к любому развитию событий в административной плоскости. Ибо в реальной жизни лишение БАЖ (как и других организаций третьего сектора) значит не так уж и много.

БАЖ — это не просто юридическое лицо, зарегистрированное Министерством юстиции, это — почти полторы тысячи журналистов, блогеров, юристов, которые разделяют ценности организации.

И свою миссию — «расширение пространства для свободы слова через поддержку качественной, затребованной в современном обществе журналистики и распространение достоверной информации» — мы будем исполнять в той либо иной юридической форме, независимо от того, что думает насчет этого нынешняя белорусская власть. 

 
 
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