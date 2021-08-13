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Алина Горносько: за этой бронзой на ОИ стоит безумно много работы, травм, восстановлений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту 13 августа встретили белорусского призера Олимпиады в Токио Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале прилетов собрались друзья, коллеги, родные и близкие спортсменки. Воспитанница олимпийской чемпионки Марины Лобач, Алина Горносько показала отличное владение предметом и вошла в число призеров главных стартов четырехлетия, на которых она всем сердцем чувствовала поддержку белорусских болельщиков.
Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020:
Затишье на спортивных аренах Токио длиться будет недолго: совсем скоро японская столица будет принимать Паралимпийские игры. Соревнования начнутся 24 августа, и на них разыграют 539 комплектов медалей.
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту 13 августа встретили белорусского призера Олимпиады в Токио Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по...
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