Литовские пограничники развернули на границе с Беларусью 19 нелегалов, двоих впустили в страну

За минувшие сутки литовские пограничники развернули 19 мигрантов, намеревавшихся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы (СОГГ).



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Нелегалов встретили в пограничной зоне, относящейся к Швенчёнскому, Вильнюсскому и Варенскому районам и Друскиникайскому самоуправлению. Отмечается, что пограничники и помогающие им военные «не использовали служебное оружие, спецсредства и физическое насилие».

Вместе с тем двух человек впустили на территорию страны «по гуманитарным причинам». Представитель СОГГ Рокас Пукинскас заявил, что «не может сообщить, по каким гуманитарным причинам эти люди были приняты». Однако если судить по данным Департамента статистики Литвы о принадлежности мигрантов к тому или иному государству, за прошедшие сутки выросло число прибывших граждан только одной страны — Беларуси.

Всего с начала 2021 года литовские пограничники задержали 4.117 нелегалов, прибывших с территории Беларуси, — в 50,8 раза больше, чем за весь 2020-й (81 человек).

Среди задержанных граждане Ирака (2.797), Республики Конго (200), Камеруна (131), Сирии (130), Ирана и России (по 91), Афганистана (83), Гвинеи (79), Шри-Ланки и Беларуси (67), Индии (62), Нигерии (30), Того и Турции (по 25), Кот-д`Ивуара, Пакистана (по 23), Демократической Республики Конго и Мали (по 19), Гамбии (18), Сомали и Таджикистана (по 17), Сенегала (16), других стран (87).

Для прекращения нелегальной миграции правительство Ирака 6 августа приостановило выполнение всех авиаперелетов в Минск. Разрешены лишь рейсы для эвакуации соотечественников на родину.

С Багдадом провели переговоры Литва, Латвия и руководство Евросоюза. МИД Ирака предупредил сограждан об опасности стать жертвами торговли людьми.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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