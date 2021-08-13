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Адвокат: Костусев чувствует себя плохо, не может спать

13.08.2021 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КГБ разрешил фигуранту "дела о госперевороте" Григорию Костусеву пройти обследование, сообщила его адвокат Инесса Оленская.

В середине июля следователь отказался изменить меру пресечения председателю Партии БНФ Григорию Костусеву, его из тюремной больницы его опять вернули в СИЗО КГБ.

"Он находится в СИЗО КГБ, но его по мере необходимости возят к медикам на обследование. Как он мне рассказал, к лучшим белорусским врачам", - сообщила Sputnik в пятницу адвокат Оленская.

По ее словам, Костусев чувствует себя плохо, постоянно жалуется на состояние здоровья, не может спать по ночам.

Как ранее сообщали в СМИ родственники оппозиционного политика, у него подозрение на онкологическое заболевание. По словам его дочери Екатерины, Костусев нуждается в срочной госпитализации и проведении биопсии.
 
 
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КГБ разрешил фигуранту "дела о госперевороте" Григорию Костусеву пройти обследование, сообщила его адвокат Инесса Оленская.
 
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