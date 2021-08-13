|
Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Алжира, родным и близким пострадавших в пожарах
Источник материала: СТВ
Пожары на севере Алжира унесли жизни по крайней мере 65 человек. Почти половина из них – военнослужащие, спасавшие людей от огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее власти заявили, что причиной десятков возгораний, возникших практически одновременно в разных местах, могут быть поджоги. Наиболее пострадавшим городом стал Тизи-Узу, один из самых густонаселенных. Там сгорели дома и университетские общежития, людям пришлось спасаться бегством. В стране продолжается объявленный ранее трехдневный траур.
Соболезнование президенту Алжира в связи с жертвами лесных пожаров направил Александр Лукашенко. Он адресовал искренние слова поддержки лидеру и народу этой страны, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Алжира, родным и близким пострадавших в пожарах
Пожары на севере Алжира унесли жизни по крайней мере 65 человек. Почти половина из них – военнослужащие, спасавшие людей от огня, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)