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Мама Алины Горносько: медаль – это благодарность за её труд, за проведённое время в зале
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту 13 августа встретили белорусского призера Олимпиады в Токио Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале прилетов собрались друзья, коллеги, родные и близкие спортсменки.
Екатерина Горносько, мама Алины Горносько:
Бронза Алины Горносько стала седьмой наградой в копилке сборной Беларуси на Олимпиаде.
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту 13 августа встретили белорусского призера Олимпиады в Токио Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по...
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