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Мама Алины Горносько: медаль – это благодарность за её труд, за проведённое время в зале

13.08.2021 11:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту 13 августа встретили белорусского призера Олимпиады в Токио Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мама Алины Горносько: медаль – это благодарность за её труд, за проведённое время в зале

Алина Горносько: за этой бронзой на ОИ стоит безумно много работы, травм, восстановлений

В зале прилетов собрались друзья, коллеги, родные и близкие спортсменки.

Мама Алины Горносько: медаль – это благодарность за её труд, за проведённое время в зале

Екатерина Горносько, мама Алины Горносько:
Мы рады, что она – пусть мы не слышали гимн Беларуси, все у нас будет впереди. Наверное, гордость за страну, что еще одна медаль, еще одна медаль в копилке нашей любимой Беларуси. Это благодарность Алине за ее труд, за ее проведенное время в зале. Ведь все-таки тренировки по времени очень трудоемкие, длительные и с трех лет. Вознаграждена по своим заслугам.

Бронза Алины Горносько стала седьмой наградой в копилке сборной Беларуси на Олимпиаде.

 
 
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту 13 августа встретили белорусского призера Олимпиады в Токио Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по...
 
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