Лавров дипломатично поставил на место Лукашенко

Крым является частью Союзного государства России и Беларуси, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 августа на полях всероссийского форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».





Таким образом глава российской дипломатии отреагировал на слова Александра Лукашенко об условиях признания Беларусью Крыма частью России.

«У нас есть договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует, — сказал Лавров. — И в соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территории Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, — это территория Российской Федерации, и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями».

Во время «Большого разговора» 9 августа Лукашенко сообщил, что готов признать Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты».

Ранее Лукашенко уже поднимал тему Крыма в контексте его фактического признания Беларусью российской территорией. Так, на совещании по вопросам сотрудничества с РФ 1 июня он сообщил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. «Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: «Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», — заявил он.

По его словам, он уже дал соответствующее поручение проработать открытие авиарейсов в Крым компетентным ведомствам. «Я думаю, тут не будет проблем, — добавил Лукашенко. — Закрыли небо — ну, что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым».

На следующий день первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в комментарии информагентству «Укринформ» заявила, что страна введет санкции в отношении Беларуси, если хоть один белорусский самолет окажется на территории Крыма.