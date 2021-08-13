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«Прессбол»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БТ пока не приобрело права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы По информации Sport Arena, переговоры Белтелерадиокомпании и УЕФА продолжаются.

По информации Sport Arena, переговоры Белтелерадиокомпании и УЕФА продолжаются. Также остальные телевещатели не изъявили желание приобрести права на показ еврокубков.БТ приобрела права на трансляции групповых раундов и плей-офф еврокубков в 2018 году сроком на три года. В 2020 году был начат старт продаж очередного пакета на сезон-2021/24, результаты которого должны быть объявлены 25 августа.Кроме Беларуси, не заключены договоры показа клубных турниров под эгидой УЕФА у Молдовы, Лихтенштейна, Люксембурга, Армении, Израиля и Казахстана.