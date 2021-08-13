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БТ пока не приобрело права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы

13.08.2021 12:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

БТ пока не приобрело права на показ Лиги чемпионов и Лиги Европы
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«Результаты тендера в Беларуси на показ Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы и Лиги конференций сезонов 2021/24 пока не объявлены. … 43 страны Европы уже анонсировали свои ТВ-права в своих странах», — сообщает «Прессбол» со ссылкой на УЕФА.

По информации Sport Arena, переговоры Белтелерадиокомпании и УЕФА продолжаются. Также остальные телевещатели не изъявили желание приобрести права на показ еврокубков.


БТ приобрела права на трансляции групповых раундов и плей-офф еврокубков в 2018 году сроком на три года. В 2020 году был начат старт продаж очередного пакета на сезон-2021/24, результаты которого должны быть объявлены 25 августа.

Кроме Беларуси, не заключены договоры показа клубных турниров под эгидой УЕФА у Молдовы, Лихтенштейна, Люксембурга, Армении, Израиля и Казахстана.
 
 
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По информации Sport Arena, переговоры Белтелерадиокомпании и УЕФА продолжаются.
 
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