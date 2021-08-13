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При взрыве в Воронеже погибли два человека, ещё 17 ранены

13.08.2021 12:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже выросло до 17 человек, к этому моменту известно о двух жертвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве в Воронеже погибли два человека, ещё 17 ранены

Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое. Всего в момент взрыва, который произошел вечером 12 августа, в салоне находились 35 пассажиров.

При взрыве в Воронеже погибли два человека, ещё 17 ранены

Следствие считает техническую версию основной при расследовании ЧП.

При взрыве в Воронеже погибли два человека, ещё 17 ранены

Возбуждено уголовное дело, в основе которого факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

 
 
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Новости России. Число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже выросло до 17 человек, к этому моменту известно о двух жертвах, сообщили в программе Новости «24...
 
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