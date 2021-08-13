При взрыве в Воронеже погибли два человека, ещё 17 ранены

Источник материала: СТВ

Новости России. Число пострадавших при взрыве в маршрутке в Воронеже выросло до 17 человек, к этому моменту известно о двух жертвах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое. Всего в момент взрыва, который произошел вечером 12 августа, в салоне находились 35 пассажиров.





Следствие считает техническую версию основной при расследовании ЧП.





Возбуждено уголовное дело, в основе которого факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.