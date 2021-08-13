«Великий поход» слонов. Стадо возвращается домой

Источник материала: Салiдарнасць

Путешествующие по Китаю слоны идут в родной заповедник Мэнъян, откуда они сбежали: им осталось меньше 200 км.





Животные уже пересекли Красную реку (Юаньцзян) на самом юге Китая в провинции Юньнань, сообщает ВВС.

«Великий поход» слонов по КНР стартовал почти полтора года назад. За это время стадо преодолело более 500 км по городам и сёлам, лесам и полям, наев сельхозкультур на миллионы долларов.





Маршрут великанов корректируют, расставляя ограды и раскладывая съедобные приманки. За стадом следят более 25 тысяч полицейских с дронами и спецтехникой.





По дороге уставшие слоны ночевали в лесу. Фото CCTV