Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опеки над дочерью

После громкого судебного разбирательства Джейми Спирс, отец американской поп-исполнительницы Бритни Спирс, согласился отказаться от опеки над дочерью.





Об этом сообщают Reuters и TMZ.





СМИ получили доступ к судебным документам, в которых говорится, что отец певицы «не считает, что его публичная борьба с дочерью по вопросу опекунства будет в ее интересах».





По словам адвокатов Спирса, из-за скандала, развернувшегося вокруг ситуации с опекой, он стал целью «безосновательных нападок». Сообщается, что теперь Спирс намерен сотрудничать по вопросам передачи прав на опекунство другому человеку.





Певица находилась под опекой своего отца с 2008 года после того, как попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Спирс продолжала свою музыкальную деятельность, при этом ее личные и финансовые дела находились под контролем ее отца и менеджеров.





В 2021 году певица обратилась в суд с просьбой прекратить опеку над ней. Как заявляла Спирс, ее опекуны оказывали на нее давление, заставляя работать и выступать на сцене, а также запрещали ей вступать в брак и заводить детей.





Джейми Спирс эти обвинения отрицает.