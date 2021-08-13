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"Евроторг" опровергает информацию о продаже сети российскому "Магниту"

13.08.2021 12:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Евроторг» опроверг информацию о возможной покупке сети российским ритейлером «Магнит».

"Мы не ведем никаких переговоров о продаже сети наших магазинов, и слухи на эту тему не соответствуют действительности...

Компания органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, что подтверждается оценкой международных рейтинговых агентств", - говорится в заявлении компании
 
 
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"Евроторг» опроверг информацию о возможной покупке сети российским ритейлером «Магнит».
 
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