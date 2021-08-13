Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«25 лет назад мы с ним на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть, - вспомнил Александр Лукашенко. - Убирать было нечем».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Убирать было нечем»: Лукашенко вспомнили, как 25 лет назад принял решение по отечественному комбайну Теперь же в Беларуси есть целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня.

Во время посещения ОАО «Тихиничи» глава государства подробно интересовался состоянием дел в сельском хозяйстве района, а также ознакомился с работой нового самоходного зерноуборочного комбайна GH810 (КЗС-3321).Как пишет сайт, разговор начался не с технических характеристик новинки. Генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»напомнил, что 24 августа исполняется 25 лет, как было принято принципиальное решение о развитии в Беларуси отечественного комбайностроения.Он отметил, что тогда многие высказывались против такого решения, предлагая покупать необходимую технику за рубежом. Теперь же в Беларуси есть целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня.Лукашенко также предложил подумать над тем, чтобы 24 августа встретиться где-то в поле и «застолбить» эту дату.