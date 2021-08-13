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«Убирать было нечем»: Лукашенко вспомнили, как 25 лет назад принял решение по отечественному комбайну
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Во время посещения ОАО «Тихиничи» глава государства подробно интересовался состоянием дел в сельском хозяйстве района, а также ознакомился с работой нового самоходного зерноуборочного комбайна GH810 (КЗС-3321).
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«25 лет назад мы с ним на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть, - вспомнил Александр Лукашенко. - Убирать было нечем».
Он отметил, что тогда многие высказывались против такого решения, предлагая покупать необходимую технику за рубежом. Теперь же в Беларуси есть целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня.
Лукашенко также предложил подумать над тем, чтобы 24 августа встретиться где-то в поле и «застолбить» эту дату.
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«Убирать было нечем»: Лукашенко вспомнили, как 25 лет назад принял решение по отечественному комбайну
Теперь же в Беларуси есть целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня.
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