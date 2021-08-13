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«Убирать было нечем»: Лукашенко вспомнили, как 25 лет назад принял решение по отечественному комбайну

13.08.2021 12:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Убирать было нечем»: Лукашенко вспомнили, как 25 лет назад принял решение по отечественному комбайну
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко совершает 13 августа рабочую поездку в Рогачевский район Гомельской области.

Во время посещения ОАО «Тихиничи» глава государства подробно интересовался состоянием дел в сельском хозяйстве района, а также ознакомился с работой нового самоходного зерноуборочного комбайна GH810 (КЗС-3321).

Как пишет сайт president.gov.by, разговор начался не с технических характеристик новинки. Генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш» Сергей Федорович напомнил, что 24 августа исполняется 25 лет, как было принято принципиальное решение о развитии в Беларуси отечественного комбайностроения.

«25 лет назад мы с ним на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть, - вспомнил Александр Лукашенко. - Убирать было нечем».


Он отметил, что тогда многие высказывались против такого решения, предлагая покупать необходимую технику за рубежом. Теперь же в Беларуси есть целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня.

Лукашенко также предложил подумать над тем, чтобы 24 августа встретиться где-то в поле и «застолбить» эту дату.
 
 
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Теперь же в Беларуси есть целая линейка отечественных комбайнов мирового уровня.
 
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