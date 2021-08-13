«Беларусь по санкциям уже где-то на трети пути от Северной Кореи»

Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт отвечает на вопрос: что может быть дальше.





Иллюстрация из Instagram Ёлкина

Санкции против Беларуси, введенные США , очень сильно ударят по экономике нашей страны, считает эксперт по международным санкциям, исследователь Института международной экономики Петерсона Гэри Клайд Хуфбауэр.

— Это драконовские санкции, и они всесторонние. Нет сомнений, что они ударят по экономике Беларуси и очень сильно, — заявил Хуфбауэр в эфире Свабода Premium . — Список тех, кто попал под санкции, опубликованный Минфином США, покрывает все экономические сферы в Беларуси , а также людей, которые владеют значительной частью компаний в стране. Под санкции попали все их компании, охват очень широкий.

Согласно принятому документу, ни один резидент США не имеет права вести бизнес с этими людьми. И все имущество, связанное с ними, будет описано. Его нельзя будет вернуть или продать.

Эксперт отмечает, что против Беларуси введен в действие такой же санкционный режим, как против Северной Кореи, правда, пока не в полном объеме.

— Мы уже частично прошли по пути режима санкций, который много десятилетий действуют в отношении Кубы и Северной Кореи. В отношении Беларуси мы еще не дошли до такой степени. Но, если оценивать введенные санкции, то Беларусь уже где-то на трети этого пути.

Однако и это довольно широкие санкции. Они означают, что все внесенные в список лица, важные люди, высокие государственные чиновники и бизнесмены, больше не могут заниматься бизнесом на Западе. Документ оставляет возможность для расширения списка государственных предприятий, которые могут попасть под санкции.

Все они не могут ничего продавать на Запад, потому что это предусматривает проведение финансовых операций, а они будут заблокированы.

То, чего пока не произошло, это блокада всего экспорта из Беларуси на Запад или экспорта из западных стран в Беларусь. Это бы сделало санкции полностью всеобъемлющими. Мы не исключаем такого продолжения, в случае, если ЕС согласится на введение таких санкций, — отметил Хуфбауэр.





Он также не исключает возможности введения вторичных санкций против российских и китайских компаний, которые продолжат работать с белорусскими предприятиями, попавшими под санкции.

— Предсказуемо, что Беларусь сможет вести бизнес с Россией и странами, которые находятся под контролем России, а также с Китаем и, возможно, еще с некоторыми регионами. Но с западными странами может быть достаточно сильная блокада.

Есть возможность введения вторичных санкций против компаний России или Китая, которые будут работать с предприятиями, попавшими под санкции. Причем США призывают к введению подобных санкций ЕС. Так было в случае с Ираном, чтобы воздействовать на российские и китайские предприятия, имеющие бизнес на Западе, — сказал эксперт.

Главный вопрос, в каком объеме Россия компенсирует Беларуси потери от санкций. Насколько глубоко она готова залезть в собственный карман, чтобы поддержать белорусский режим и защитить его от наказания в виде санкций.

Я помню, как в 80-е годы СССР поддерживал Кубу, а потом наступило тяжелое время и Советский Союз прекратил поддержку одного из своих сателлитов. Если дела на нефтяном рынке пойдут не так хорошо или произойдет какой-либо другой экономический спад, возможно, Россия перестанет так охотно давать деньги режиму в Беларуси. Но сейчас именно Россия его поддерживает.

Внутри страны у Лукашенко довольно сильная поддержка военных и спецслужб, и это позволило ему сохранить власть. Также было на Кубе. Тяжело действовать против такого автократического режима, который контролирует все СМИ и имеет сильные спецслужбы.

Санкции же приводят население к бедности, что в перспективе может привести к протестам.

Однако все понимают, что Лукашенко уже не молодой человек. Он не будет жить вечно. Не исключено, что его преемник будет иметь такие же взгляды. Но весьма вероятно, что он увидит, как это ужасно, когда люди страдают, уровень жизни падает, и страна целиком зависит от России. Возможно, он задастся вопросом: действительно ли мы хотим быть только провинцией России?

Я могу себе представить, что в Беларуси будут лидеры, которые захотят пойти в другом направлении. Думаю, что смена руководства вместе с санкциями может изменить ситуацию, — подытожил Гэри Клайд Хуфбауэр.