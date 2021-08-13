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Фото: РИА Новости

«Причиной аварии стало разрушение внутреннего резинового слоя гидрокомпенсатора», - рассказал Горбань на встрече с губернатором Красндарского края Вениамином Кондратьевым.

«На сегодняшний день береговая линия и акватория моря чистые, пробы воды в норме. Взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет. В ходе облета акватории, проведенного специалистами контролирующих органов, загрязнения моря не выявлено. В открытом доступе есть соответствующее видео. Сегодня также проводили инспекцию. Никаких остаточных явлений не наблюдаем», - заверил топ-менеджер, добавив, что компания плотно взаимодействуем с Росприроднадзором

«Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории. Никаких последствий разлива или утечки нефти мы не обнаружили. Никакой угрозы морской флоре и фауне, никакой угрозы отдыхающим нет. Курортный сезон сорван не будет», - подчеркнул губернатор.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания, разлившая нефть в Черном море, отказалась признать пятно Компания оценила размер пятна в 200 квадратных метров

Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил в четверг глава Каспийского трубопроводного консорциума, на терминале которого 7 августа произошла утечка.Компания оценила ее размер в 200 квадратных метров, а объем в 12 кубических метров, однако позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива занижена в 400 тысяч раз. Ссылаясь на спутниковые снимки академики оценили размер пятна в Черном море в в 80 квадратных километров.Горбань отметил, что первый появившийся снимок со спутника подтвердил площадь нефтяного пятна в 200 квадратных метров, а пятно на второй фотографии, которую сделали после шторма, не является нефтяным.За дело тем временем принялся Следственный комитет, возбудивший уголовное дело и начавший обыски в офисах КТК. Несмотря на заявления компании, в четверг его было решено переквалифицировать на более тяжкую статью.Вместо части 1 статьи 252 УК РФ СК расследует дело по 2й части той же статьи, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета (СК). Наказание может достигать 2 лет лишения свободы.Утечка нефти в Черном море не представляет угрозы для отдыхающих, заявил тем временем Кондратьев.