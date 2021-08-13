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«Евроторг» не ведет переговоры о продаже сети магазинов «Евроопт»

13.08.2021 12:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ООО «Евроторг» опровергает появившуюся в некоторых СМИ и телеграм-каналах информацию о возможной покупке сети российским ритейлером «Магнит».

«Евроторг» не ведет переговоры о продаже сети магазинов «Евроопт»

«Мы не ведем никаких переговоров на тему продажи сети наших магазинов, и слухи на эту тему не соответствуют действительности», — говорится в комментарии пресс-службы «Евроторга».

«Компания органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, что подтверждается оценкой международных рейтинговых агентств. Мы укрепляем наше лидерство в секторе продовольственного ритейла Беларуси, продолжая расширяться в соответствии с нашей стратегией мультиформатного ритейлера и планируем, что в сентябре 2021 года сеть будет насчитывать свыше тысячи магазинов», — отмечает пресс-служба.

«Евроторгу» принадлежит крупнейшая розничная сеть Беларуси «Евроопт». Во всех регионах страны сегодня насчитывается более 900 торговых объектов «Евроопт», «Хит!» и «Грошык». Из них порядка 180 магазинов расположено в сельской местности. Также работает онлайн-гипермаркет «Е-доставка». Каждый день покупки в магазинах «Евроопт» совершает около миллиона белорусов.

«Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения. Компания представлена в более 3.800 населенных пунктах, ежедневно магазины «Магнита» посещают почти 13 млн человек. «Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя магазины у дома, супермаркеты, аптеки и магазины дрогери. На 30 июня 2021 года компания насчитывала 22.344 торговые точки в 66 регионах России.

 

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ООО «Евроторг» опровергает появившуюся в некоторых СМИ и телеграм-каналах информацию о возможной покупке сети российским ритейлером «Магнит».
 
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