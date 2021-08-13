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  В Гродненском районе мужчина упал в погреб

13.08.2021 12:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе мужчина упал в погреб. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
 
"12 августа в 20.03 в Центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС поступил телефонный звонок с просьбой поднять мужчину, упавшего в хозяйственный погреб. Выяснилось, что на глубине около 2,5 м в хозяйственной постройке на частном подворье в неподвижном состоянии находится местный житель. Спускаясь в погреб за картошкой по приставной металлической лестнице, он оступился и упал. Через некоторое время его обнаружила супруга и обратилась в МЧС", - рассказали в пресс-службе.
 
Пожарные спустились вниз. Пострадавший тяжело дышал и подавал слабые признаки сознания. Спасатели подали в погреб жесткие носилки, закрепили на них пострадавшего, аккуратно подняли на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина доставлен в больницу. -0-
 
Теги: Минск
 
 
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Спускаясь в погреб за картошкой по приставной металлической лестнице, он оступился и упал. Через некоторое время его обнаружила супруга и обратилась в МЧС.
 
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