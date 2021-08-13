  В Гродненском районе мужчина упал в погреб

Источник материала: БелТА

"12 августа в 20.03 в Центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС поступил телефонный звонок с просьбой поднять мужчину, упавшего в хозяйственный погреб. Выяснилось, что на глубине около 2,5 м в хозяйственной постройке на частном подворье в неподвижном состоянии находится местный житель. Спускаясь в погреб за картошкой по приставной металлической лестнице, он оступился и упал. Через некоторое время его обнаружила супруга и обратилась в МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Пожарные спустились вниз. Пострадавший тяжело дышал и подавал слабые признаки сознания. Спасатели подали в погреб жесткие носилки, закрепили на них пострадавшего, аккуратно подняли на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина доставлен в больницу. -0-