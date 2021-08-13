ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Столинском районе устанавливают обстоятельства гибели в ДТП сотрудника МЧС

13.08.2021 12:47 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте ДТП в Столинском районе, в котором погиб сотрудник МЧС, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
 
Утром 13 августа на линию МЧС поступило сообщение о ДТП с пассажирским автобусом. На место происшествия выехала автоцистерна МЧС с командиром отделения. В деревне Видибор на ул.Привокзальной при повороте на закруглении дороги автоцистерна съехала в кювет и опрокинулась.
 
В результате аварии 45-летний работник МЧС от полученных травм погиб на месте, водитель госпитализирован.
 
Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-
 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 13 августа на линию МЧС поступило сообщение о ДТП с пассажирским автобусом. На место происшествия выехала автоцистерна МЧС с командиром отделения.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларусь по санкциям уже где-то на трети пути от Северной Кореи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by