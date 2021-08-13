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В Столинском районе устанавливают обстоятельства гибели в ДТП сотрудника МЧС
Источник материала: БелТА13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте ДТП в Столинском районе, в котором погиб сотрудник МЧС, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Утром 13 августа на линию МЧС поступило сообщение о ДТП с пассажирским автобусом. На место происшествия выехала автоцистерна МЧС с командиром отделения. В деревне Видибор на ул.Привокзальной при повороте на закруглении дороги автоцистерна съехала в кювет и опрокинулась.
В результате аварии 45-летний работник МЧС от полученных травм погиб на месте, водитель госпитализирован.
Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-
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Утром 13 августа на линию МЧС поступило сообщение о ДТП с пассажирским автобусом. На место происшествия выехала автоцистерна МЧС с командиром отделения.
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