Источник материала: БелТА

Утром 13 августа на линию МЧС поступило сообщение о ДТП с пассажирским автобусом. На место происшествия выехала автоцистерна МЧС с командиром отделения. В деревне Видибор на ул.Привокзальной при повороте на закруглении дороги автоцистерна съехала в кювет и опрокинулась.

В результате аварии 45-летний работник МЧС от полученных травм погиб на месте, водитель госпитализирован.

Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.-0-



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Столинском районе устанавливают обстоятельства гибели в ДТП сотрудника МЧС Утром 13 августа на линию МЧС поступило сообщение о ДТП с пассажирским автобусом. На место происшествия выехала автоцистерна МЧС с командиром отделения.