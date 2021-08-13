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Сколько можно заплатить, если не убирать за собакой, и куда звонить, если не убирает сосед?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Екатерина Короткина, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ № 1 Московского района г. Минска»:
Выгуливать запрещено на придомовых территориях, детских площадках, в местах общего пользования, детских садах, школах, магазинах, рынках. Есть специально предусмотренные и утвержденные администрацией каждого района площадки для выгула собак.
Но если, допустим, далеко добираться до площадки, в крайнем случае можно где-то на каких-то пустырях. Но, опять-таки, убирает за собой владелец. В любом случае – на площадке, в другом месте – владелец должен иметь с собой какой-то пакетик, совочек.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Екатерина Короткина:
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Екатерина Короткина:
Татьяна Савчик:
Екатерина Короткина:
Александра Каштанова:
Екатерина Короткина:
Александра Каштанова:
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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