Цветы, которые нельзя держать дома. Возьмите на заметку!

Источник материала: ОНТ

Сегодня можно встретить множество растений, которые могут украсить ваш дом. Однако не стоит забывать и о том, что некоторые из них могут быть опасны для человеческого здоровья. Какие растения можно, а какие нельзя держать дома? Разберемся.

Что нельзя держать дома?



Фото: botanichka.ru

Растения, которые нельзя держать дома, обладают индивидуальными признаками, которые не совместимы с домашним уютом, но наиболее опасные из них еще и ядовиты.



Фото: med-advisor.ru

Существуют различные семейства таких растений, которые могут создавать проблемы для здоровья человека и его питомцев.

К списку таких можно отнести:

диффенбахию;

монстеру;

спатифиллум;

кротон;

паслен;

молочай и не только.

Помимо ядовитых растений существуют и те, которые выделяют слишком много углекислого газа, что вызывает головные боли. Есть растения, которые требуют осторожности при обращении. Чаще всего им нужен покой и постоянное наличие воды. К таким можно отнести лилию, орхидею, папоротник и некоторые другие.

Пусть эти растения и считаются пригодными для домашнего использования, но все же они могут вызывать определенные проблемы у человека, среди которых даже затруднения с дыханием. Поэтому старайтесь уточнять у продавца, какие растения можно покупать домой, а от каких стоит отказаться при выборе в цветочном магазине.



Фото: treez.ru

Какие растения разрешены?

Теперь поговорим о тех растениях, которые действительно можно держать в домашних условиях. Каждое из них может принести пользу человеку, который выращивает их в собственном доме.

Первым делом поговорим о папоротнике. Это растение требует специальный уход. Это действительно так и осторожность здесь тоже важна. Но не забывайте тот факт, что папоротник может принести пользу: очищает воздух и его можно использовать в качестве лечебного средства при некоторых проблемах.



Фото: botanichka.ru

К другим растениям, которые могут находиться в вашем доме или квартире, можно отнести:

кактус;

плющ;

фикус;

герань;

традесканцию.

Эти пять растений считаются одними из самых популярных. Почему они столь известны? Потому что приносят пользу владельцу.



Фото: plant-growing.com

Первым делом – здоровье. Некоторые из растений помогают очищать легкие человека, выделяют кислород и поддерживают комфорт в комнате. Какие-то из них способны нейтрализовать отрицательную энергию. Чаще всего данная проблема касается компьютера, так как от него исходит излучение, с которым требуется бороться.



Фото: botanichka.ru

Представленные выше варианты отлично подойдут для вашего дома. Также не забывайте об уходе. Даже если вы решились на то, чтобы хранить дома ядовитые растения, за ними все равно нужно следить, чтобы они были не так опасны для вас.

В целом же настоятельно рекомендуется ставить дома фикус. Он помогает поддерживать отличную атмосферу, снизить раздражительность и убить вредных микробов в воздухе.

Фото обложки greenmarket.com.ua

По материалам сайтов j.etagi.com , cveti-rasteniya.ru

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