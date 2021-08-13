Лукашенко: Может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси посещает сегодня агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе. Александр Лукашенко провел там встречу с местными жителями, где обсудили в том числе и непростую обстановку в мире, особенно ситуацию вокруг нашей страны. Об этом пишет БелТА .



Глава государства подчеркнул, что не зря заявлял о вероятности начала третьей мировой войны. Президент Беларуси напомнил, что в истории Беларуси уже были случаи, когда интересы крупных политических игроков пересекались здесь, в результате чего и начинались войны.





Фото: Пул Первого

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