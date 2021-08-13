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Лукашенко: Может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси посещает сегодня агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе. Александр Лукашенко провел там встречу с местными жителями, где обсудили в том числе и непростую обстановку в мире, особенно ситуацию вокруг нашей страны. Об этом пишет
Фото: Пул Первого
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Президент Беларуси посещает сегодня агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе. Александр Лукашенко провел там встречу с местными жителями, где обсудили в том...
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