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Лукашенко: Может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка

13.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка

Президент Беларуси посещает сегодня агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе. Александр Лукашенко провел там встречу с местными жителями, где обсудили в том числе и непростую обстановку в мире, особенно ситуацию вокруг нашей страны. Об этом пишет БелТА.

Глава государства подчеркнул, что не зря заявлял о вероятности начала третьей мировой войны. Президент Беларуси напомнил, что в истории Беларуси уже были случаи, когда интересы крупных политических игроков пересекались здесь, в результате чего и начинались войны.


Фото: Пул Первого

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Президент Беларуси посещает сегодня агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе. Александр Лукашенко провел там встречу с местными жителями, где обсудили в том...
 
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