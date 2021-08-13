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Кот неуклюже разъехался в шпагате и рассмешил соцсети. Это нужно видеть!

13.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот неуклюже разъехался в шпагате и рассмешил соцсети. Это нужно видеть!

Грация и гибкость котов порой очень удивляют. Но вот как пушистики сидят в шпагате, кажется, еще никто не видел.

Этот домашний питомец разъехался лапами на двери душевой кабины и чуть не упал. Ловкость и цепкие лапы помогли котейке удержаться. Но хозяин на видео успел запечатлеть этот момент. 

Ролик набрал почти восемь миллионов просмотров и тысячи комментариев.

Пользователи были в восторге от гибкости пушистика и не смогли не пошутить на эту тему: «Кот Волочковой», «Это же Жан-Кот Ван Дамм», «Штирлиц никогда не был так близок к провалу», «Дайте ему олимпийское золото!», «Отличный шпагат получился».

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Грация и гибкость котов порой очень удивляют. Но вот как пушистики сидят в шпагате, кажется, еще никто не видел. Этот домашний питомец разъехался лапами на двери...
 
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