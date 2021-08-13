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Лукашенко посетил ФОК в агрогородке Тихиничи

13.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко посетил ФОК в агрогородке Тихиничи

Президент Беларуси сегодня посещает Рогачевский район. После визита в ОАО "Тихиничи" Александр Лукашенко посетил и сам агрогородок, где осмотрел местный ФОК и оценил возможности для местных жителей заниматься спортом. Об этом пишет БелТА.  

По мнению Президента, в любом населенном пункте у молодых спортсменов должны быть возможности, если они хотят и показывают хороший результат, чтобы пробиться наверх. 

Глава государства осмотрел ФОК, ознакомился с работой комплекса, пообщался с тренерами и спортсменами.


ФОТО: Пул Первого




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Президент Беларуси сегодня посещает Рогачевский район. После визита в ОАО "Тихиничи" Александр Лукашенко посетил и сам агрогородок, где осмотрел местный ФОК и...
 
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