Лукашенко посетил ФОК в агрогородке Тихиничи

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси сегодня посещает Рогачевский район. После визита в ОАО "Тихиничи" Александр Лукашенко посетил и сам агрогородок, где осмотрел местный ФОК и оценил возможности для местных жителей заниматься спортом. Об этом пишет БелТА .

По мнению Президента, в любом населенном пункте у молодых спортсменов должны быть возможности, если они хотят и показывают хороший результат, чтобы пробиться наверх.

Глава государства осмотрел ФОК, ознакомился с работой комплекса, пообщался с тренерами и спортсменами.





ФОТО: Пул Первого













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