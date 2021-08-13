Виртуальный музей концлагеря Шталаг 352 появится в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Забыть нельзя. В Беларуси создают виртуальный музей лагеря военнопленных Шталаг 352.

В годы Великой отечественной он находился в районе деревни Масюковщина. Сейчас это один из микрорайонов столицы. Шталаг 352 был не только самым большим в Беларуси, но и контролировал около 80 филиалов на захваченной советской территории. За годы войны там от голода, холода, инфекций и экзекуций погибли около 80 тысяч человек со всей Европы. Теперь трагическая история одного из крупнейших концлагерей станет доступна всем.

Виртуальный музей – это интернет-страница. Там соберут воспоминания, документы и свидетельства, архивные фотографии военнопленных. Сделают и цифровую карту зданий, которые сохранились со времен войны – это лазарет, столовая, гараж, баня и дом офицерского состава.

Цифровой музей не только станет собранием исторических материалов, но и будет эмоционально погружать зрителей в воссозданную историю. В планах также – научные конференции с белорусскими и зарубежными экспертами.

Подписывайтесь на нас в Telegram