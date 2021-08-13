Пять человек погибли в результате стрельбы на юге Великобритании

Источник материала: ОНТ

Стрельба на юге Британии закончилась трагедией. Жертвами стали пять человек.

Тело подозреваемого также найдено на месте происшествия. Всё произошло в Плимуте. Преступник, вооруженный полуавтоматическим оружием, выбил дверь дома, и затем открыл огонь по людям. После застрелил и двух случайных прохожих.

Среди погибших – пятилетний ребёнок. Мотивы устанавливаются.

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