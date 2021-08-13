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Пять человек погибли в результате стрельбы на юге Великобритании
Источник материала: ОНТ
Стрельба на юге Британии закончилась трагедией. Жертвами стали пять человек.
Тело подозреваемого также найдено на месте происшествия. Всё произошло в Плимуте. Преступник, вооруженный полуавтоматическим оружием, выбил дверь дома, и затем открыл огонь по людям. После застрелил и двух случайных прохожих.
Среди погибших – пятилетний ребёнок. Мотивы устанавливаются.
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Стрельба на юге Британии закончилась трагедией. Жертвами стали пять человек. Тело подозреваемого также найдено на месте происшествия. Всё произошло в Плимуте....
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