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Пять человек погибли в результате стрельбы на юге Великобритании

13.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять человек погибли в результате стрельбы на юге Великобритании

Стрельба на юге Британии закончилась трагедией. Жертвами стали пять человек.  

Тело подозреваемого также найдено на месте происшествия. Всё произошло в Плимуте.  Преступник, вооруженный полуавтоматическим оружием, выбил дверь дома, и затем открыл огонь по людям. После застрелил и двух случайных прохожих.

Среди погибших – пятилетний ребёнок. Мотивы устанавливаются.  

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Стрельба на юге Британии закончилась трагедией. Жертвами стали пять человек.   Тело подозреваемого также найдено на месте происшествия. Всё произошло в Плимуте....
 
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